Biathlon-Star angefeindet: "Wenn es eine Todesliste gibt..."

Biathlon-Star: „Wenn es eine Todesliste in Russland gibt...“

In einer Dokumentation des Senders SVT , der unter anderem Samuelsson auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen begleitet, sagte der Schwede, dass er mehrmals Todesdrohungen aufgrund seiner klaren Meinung erhalten habe. Dennoch schränkte er die Bedeutung selbst ein: „Wenn es eine Todesliste in Russland gibt, stehen da aber sicher ziemlich viele Leute weiter oben als ich.“

Samuelsson will sich auch in Zukunft keinesfalls von seiner Position abbringen lassen und argumentierte: „Das ist ein großes Thema für unseren Sport. Es ist wichtig, dass jemand Verantwortung übernimmt und sagt, was viele Menschen denken.“