Biathlon: Top-Star verrät krasse Details aus Privatleben!

Preuß spricht über „nicht so schöne Seite“

Preuß fügte an: „Klar ist das eine nicht so schöne Seite. Das fordert schon extrem viel Disziplin.“

Sie lief beim Massenstart in Oslo auf den ersten Rang und sicherte sich damit den Gesamtweltcup vor ihrer großen Rivalin Lou Jeanmonnot, die in der finalen Runde unglücklich stürzte. Jeanmonnot hatte links an Preuß vorbeiziehen wollen, geriet aber ins Straucheln - auch weil sie sehr eng an der Bande fuhr.