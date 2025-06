Bö-Brüder nach Karriereende nochmals in Dresden am Start

Die norwegischen Superstars Johannes Thingnes und Tarjei Bö sowie der deutsche Ex-Weltmeister Benedikt Doll werden beim City-Biathlon in Dresden nochmals an den Start gehen. Wie der Veranstalter mitteilte, treten die beiden im März am Holmenkollen verabschiedeten Norweger am 31. August in Sachsen zum Legends-Race an. Auch der bereits ein Jahr zuvor vom offiziellen Wettkampfsport zurückgetretene Doll wird beim Stadtrennen am Elbufer nochmals die Rollski und das Gewehr anschnallen.