Deutsches Gold nach elf Jahren? "Bleibt ein Beigeschmack"

Das Quartett hatte bei den Spielen in Sotschi 2014 ursprünglich Silber geholt. Nur 3,5 Sekunden fehlten damals für die Goldmedaille, die sich die russische Staffel gesichert hatte.

Nachträgliche Medaille? „Bleibt immer der Beigeschmack“

„Ich finde es generell gut, wenn man gegen das Doping kämpft und irgendwann das Ganze aufdeckt”, sagte der italienische Biathlet Lukas Hofer bei SPORT1 : „Das betrifft mich in diesem Fall ja auch, wo aus 2011 eine Bronze-Medaille zur Silber-Medaille wird.“

„Ich finde es gut, dass die IBU und in dem Fall auch die WADA für einen sauberen Sport arbeiten und das auch einige Zeit später aufdecken können. Das zeigt, dass da nicht mit unfairen Mitteln gearbeitet werden kann“, sagte Hofer weiter.

So sieht es auch ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher: „Wenn eine Sache mit unfairen Mitteln errungen wurde, dann muss man sie auch neu vergeben.“

Stecher macht bei SPORT1 aber auch deutlich, dass die nachträgliche Medaille den Athleten nur bedingt Freude bereiten werde: „Allerdings bleibt immer der Beigeschmack, dass die Leute, die die Medaillen nachträglich bekommen, sich natürlich nicht so sehr darüber freuen können, wie wenn das vor Ort passiert wäre. Es ist definitiv zu befürworten, aber definitiv elf Jahre zu spät.“

ÖSV-Teamchef winken gleich zwei neue Medaillen

Auch Christoph Sumann, der Chef des österreichischen Biathlonteams, befürwortete bei SPORT1 die Entscheidung: „Das Gute ist, dass man in der Causa hartnäckig geblieben ist, dran geblieben ist und nicht klein beigegeben hat. Das finde ich sehr positiv und hoffe auch, dass das in Zukunft weiter so passieren wird, wenn solche Fälle auftreten.“