"Geheult wie noch nie": Deutscher Biathlet lässt tief blicken

David Zobel hat in der Biathlon-Podcastreihe „Extrarunde“ bemerkenswert offen über seine schwierige Saison gesprochen. Nach einem starken Sommer-Training schaffte Zobel die Qualifikation für den Weltcupstart in Kontiolahti. Zwei schwache Leistungen in den Einzelrennen reichten aus – Zobel wurde aus dem Weltcup-Team gestrichen.