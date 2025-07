Biathlon-Star von Fans angefeindet!

In der Folge eines Trainingssturzes mit dem Fahrrad sieht sich Biathlon-Talent Anna Gandler aus Österreich online beißender Kritik ausgesetzt und reagiert.

Die Tochter des Langlauf-Weltmeisters Markus Gandler ist in den sozialen Medien sehr aktiv und lässt ihre Fans intensiv an ihrem Leben teilnehmen, das führt aber nicht immer zu positivem Feedback.

Biathlon: Gandler mit Fahrrad gestürzt

Was ist überhaupt passiert? Gandler bereitet sich derzeit intensiv auf die neue Biathlon-Saison vor, die am 29. November beginnt.

Während einer Trainingseinheit auf dem Rad stürzte sie auf Kies in einer Kurve und zog sich zahlreiche Schürfwunden zu – glücklicherweise ohne Brüche. In ihrer Instagram-Story schrieb sie dazu: „Kies + Bike + ich = Extra‑Schleifspur“, und ergänzte später: „Und nein, es ist nicht während dem Filmen passiert. Ich bin in einer Kurve ausgerutscht.“