Die Leiden eines Biathlon-Stars: "Habe mich nicht mehr wie ich selbst gefühlt!"

Biathlon-Talent: „Habe mich einfach nicht mehr erholen können“

Im Winter zeigten sich die Langzeitfolgen. „Es hat geheißen, dass die Borrelien so auf die Mitochondrien gehen und dadurch ist mir das einfach so ein bisschen weggebrochen“, sagte Kink. Mitochondrien werden oft als „Kraftwerke der Zellen“ bezeichnet. Sind sie geschwächt, hat das Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit.

Arzt verornet Kink Bettruhe

Nach dem IBU-Cup im italienischen Ridnaun wirkten bei Kink auch keine Tabletten mehr gegen die starken Kopfschmerzen. So bekam sie vom Arzt zwei Wochen Bettruhe verordnet, was das Saisonende bedeutet.

Trotz der ganzen Rückschläge blickt Kink nun wieder optimistisch in die Zukunft - sowohl die Gehirnerschütterung als auch die Borreliose sind ausgeheilt. „Ich hab eigentlich das Gefühl, dass das jetzt alles wieder okay ist. Also ich hoffe, dass das jetzt alles hinter mir liegt“, so Kink.