Diese Kletter-Legende soll Dahlmeier retten

Die Sorge um Laura Dahlmeier ist groß. Am Montag ist die ehemalige Biathletin beim Bergsteigen in Pakistan verunglückt. Die 31-Jährige sei durch einen Steinschlag am Laila Peak „mindestens schwerst verletzt worden“, teilte ihr Management mit. Gefunden wurde sie bislang nicht, weil sich die Rettung schwierig gestaltet.

Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets konnte ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen, also einen Tag nach dem Unglück. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert seitdem die Bergung am 6.069 Meter hohen Laila Peak. An der Rettungsaktion ist auch Kletterstar Thomas Huber beteiligt, berichtete die Bild.