Messner: "Dahlmeier fehlt in der Bergsteiger-Szene"

„Laura Dahlmeier fehlt in der Bergsteiger-Szene. Ich habe sehr viel Mitgefühl mit den Angehörigen“, sagte Messner im WDR -Interview. Dahlmeier habe „zu den besten Bergsteigerinnen der Welt“ gehört, betonte Messner.

Bergunfall am Laila Peak in Pakistan endet tödlich

Dahlmeiers Management hatte am Mittwochnachmittag den Tod der 31-Jährigen bestätigt. Dahlmeier starb nach einem Bergunfall am Laila Peak in Pakistan. Die erfahrene Bergführerin gewann im Biathlon neben ihren Olympiasiegen unter anderem sieben WM-Titel und den Gesamtweltcup. 2019 beendete sie im Alter von 25 Jahren ihre Karriere und widmete sich dem Bergsport.