Biathlon-Überraschung! Preuß lädt Rivalin Jeanmonnot ein

„Zwei perfekte Tage in toller Gesellschaft verbracht! Vielen Dank an Franzi und Simon Schempp für den herzlichen Empfang“, schrieb die Französin bei Instagram.

Dort absolvierte das Duo in der Chiemgau Arena gemeinsame Trainingseinheiten, auf Fotos stehen die beiden beispielsweise nebeneinander am Schießstand auf den Bahnen eins und zwei - wie so oft im vergangenen Winter. Zudem posierte Preuß mit Jeanmonnot vor dem eigenen Holzhaus, auch ein gemeinsamer Pizzaabend durfte nicht fehlen.