"Sehr betroffen": Merz bestürzt nach Tod von Dahlmeier

Dahlmeier starb bei Bergunfall in Pakistan

Zuvor hatte bereits Steinmeier eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der Geschichte mit großen Worten gewürdigt. „Laura Dahlmeier war eine Botschafterin unseres Landes in der Welt, ein Vorbild für ein friedliches, fröhliches und faires Miteinander über Grenzen hinweg“, sagte der Bundespräsident: „So wird sie mir, so wird sie vielen Menschen in unserem Land in Erinnerung bleiben.“