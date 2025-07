Seilpartnerin: Dahlmeier von „riesengroßem Stein“ getroffen

Laura Dahlmeiers Kletterpartnerin Marina Krauss hat nach dem tödlichen Berg-Unglück am pakistanischen Laila Peak erstmals öffentlich über die dramatischen Stunden gesprochen. „Ich habe beobachtet, wie die Laura ein riesengroßer Stein getroffen hat und wie sie dann gegen die Wand geschleudert wurde“, berichtete Krauss am Donnerstag während einer Pressekonferenz in Skardu. „Und von dem Moment an hat sie sich auch nicht mehr bewegt.“