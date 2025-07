Überraschung: Bö-Brüder vor Biathlon-Rückkehr!

Tarjei und Johannes Thingnes Bö stehen laut eigener Aussage kurz vor einer Rückkehr in die Biathlon-Szene.

Im Frühjahr beendeten Tarjei und Johannes Thingnes Bö ihre aktive Karriere als Biathleten . Doch die Sportart muss offenbar nicht vollends auf die beiden Legenden aus Norwegen verzichten. Sie stehen laut eigener Aussage vor der Rückkehr in den Biathlon-Zirkus.

Johannes Thingnes Bö sagte dem norwegischen Sender TV2, dass die Brüder schon im kommenden Winter als Experten arbeiten könnten: „Ja, wir haben Anfragen bekommen. Das ist etwas, worüber wir in den letzten Jahren gescherzt haben. Plötzlich stehen wir auf der anderen Seite, mit dem Mikrofon in der Hand.“

Biathlon-Stars: „Gute Gespräche“

Beide können sich die Rückkehr in neuer Rolle durchaus gut vorstellen: „Wir haben einige gute Gespräche geführt, mal sehen, was daraus wird.“ Verlockend dürfte die Aussicht auf die Anwesenheit bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo für die Brüder sein.