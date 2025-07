Weggefährten Neuner und Neureuther trauern um Dahlmeier

„Sie war ein großes Vorbild in der Hinsicht, dass sie ihr Leben gelebt hat und sich überhaupt nicht von anderen Leuten beeinflussen ließ“, sagte Neuner der Deutschen Presse-Agentur : „Da war sie für mich eine Pionierin. Dass sie immer ihrer Leidenschaft gefolgt ist - das haben wenige geschafft so wie Laura.“

Neuner, die Dahlmeier „extrem lange“ persönlich kannte, traf die Nachricht über den Tod der 31-Jährigen sehr hart. „Laura und ich haben eine lange Geschichte zusammen, wir haben ja schon als Kinder zusammen trainiert. Wir kennen uns extrem lange, haben uns aber in der Vergangenheit nicht mehr so oft gesehen. Aber wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns immer sehr gefreut.“

Bewegende Worte von Felix und Miriam Neureuther

Felix Neureuther teilte in seiner Instagram-Story ein schwarz-weißes Bild von Dahlmeier und verfasste eine kurze Botschaft. „Fassungslos und tieftraurig. Ruhe in Frieden, liebe Laura“, schrieb der ehemalige deutsche Alpin-Star.

„Liebe Laura, es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr mich die Nachricht deines Todes schockiert! Vom Vogelbaby im Kindergarten über unsere Skiclub-Garmisch-Zeit und dann all die gemeinsamen Jahre in unserem Sport. Diese Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen! Du warst eine außergewöhnliche Sportlerin, die es so sicher kein zweites Mal auf dieser Welt geben wird! Aber vor allem als Mensch Laura wirst du uns allen sehr fehlen! Ich wünsche dir so sehr, dass es dir da wo du jetzt bist, gut geht! Liebe Laura, wir alle werden dich nie vergessen“, schrieb Neureuther bei Instagram.