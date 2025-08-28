Newsticker
Biathlon

Biathlon: Männer verlieren Olympia-Platz!

Männer verlieren Olympia-Platz

Die deutschen Frauen werden für ihre starken Leistungen in der Vorsaison belohnt. Die Männer müssen Abstriche machen.
Uros Velepec arbeitet nicht länger für den deutschen Biathlonverband
Uros Velepec arbeitet nicht länger für den deutschen Biathlonverband
© IMAGO/Gabor Baumgarten
SID
Die deutschen Frauen werden für ihre starken Leistungen in der Vorsaison belohnt. Die Männer müssen Abstriche machen.

Das deutsche Biathlon-Team erhält für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo elf von zwölf möglichen Quotenplätzen. Wie der Weltverband IBU mitteilte, bekommen die Frauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß das Maximum von sechs Quotenplätzen.

Die Männer dürfen dagegen lediglich mit fünf statt sechs Athleten zu den Wettkämpfen nach Antholz (6. bis 22. Februar) reisen. Insgesamt wurden bereits 186 von 210 Quotenplätzen vergeben.

Biathlon-Männer nur mit fünf Athleten bei Olympia

Ausschlaggebend für die erste große Vergabe der Quotenplätze war die Platzierung der Mannschaften im Nationencup der Weltcup-Saison 2024/25. Dort belegten die Frauen Rang drei und erarbeiteten sich ebenso wie die Französinnen und Schwedinnen das Maximum.

Die Männer landeten dagegen hinter Norwegen, Frankreich und Schweden nur auf Rang vier und dürfen lediglich einen Ersatzläufer mitnehmen. Startberechtigt sind in den Einzelrennen jeweils vier Starterinnen und Starter pro Nation.

Die Veranstaltungs- und Wettkampfregeln der IBU sehen keine Regelung für die Teilnahme neutraler Athleten vor, teilte der Weltverband weiter mit. Die 24 weiteren Startplätze für die Olympischen Spiele werden über eine bis zum Weltcup in Ruhpolding laufende individuelle Punkteliste vergeben. Hierüber können sich allerdings nur Sportler qualifizieren, deren Verband sich über den Nations Cup keinen Quotenplatz sichern konnte.

