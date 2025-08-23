Biathlon-Pärchen wieder im Babyglück

Ein Biathlon-Pärchen schwebt wieder auf Wolke sieben! Wie Katharina und David Komatz auf Instagram bekannt gegeben haben, ist ihr zweites Kind zur Welt gekommen.
Biathlon-Pärchen erneut im Babyglück
Die Eheleute aus Österreich posteten ein Foto, auf welchem beide eine Hand des Babys halten. Dazu schrieben sie: „Willkommen, unser zweites Wunder, Levi. Wir sind so glücklich, dass du da bist.“
2023 kam das erste Kind zur Welt
David Komatz und die ehemalige Katharina Innerhofer sind seit 2022 ein Paar, 2023 kam der erste gemeinsame Sohn Fabio auf die Welt.
Katharina Komatz war 2014 die erste Österreicherin, die ein Biathlon-Weltcuprennen gewinnen konnte. Trotz der Geburten der beiden Söhne hat die 34-Jährige noch nicht offiziell ihr Karriereende verkündet.
Ehemann David - zweimaliger Vize-Weltmeister in Staffelwettbewerben - ist noch aktiv und erreichte in der vergangenen Saison mit Platz 9 in Ruhpolding erstmals einen Top-10-Platz. Den Gesamtweltcup schloss er auf Rang 39 ab.