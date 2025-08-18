Biathlon-Star schlägt nach Desaster zurück

SPORT1 18.08.2025 • 11:45 Uhr Beim Einzelrennen der schwedischen Meisterschaften erlebt Hanna Öberg ein Desaster. Nur einen Tag später schlägt die Olympiasiegerin aber zurück.

Am vergangenen Samstag lieferte Biathlon-Star Hanna Öberg bei den schwedischen Meisterschaften ein extrem schwaches Rennen. Im Einzel schoss die zweimalige Olympiasiegerin ganze achtmal daneben und wurde nur Zehnte. Nur 24 Stunden später konnte sie aber Wiedergutmachung betreiben.

Im Sprint musste Öberg am Schießstand nur einen Fehler hinnehmen und brillierte auf den Rollerskiern, was ihr den Meistertitel brachte. Nach 20:08 Minuten setzte sich die 29-Jährige vor Johanna Skottheim (+10,8 Sekunden) und ihrer Schwester Elvira Öberg (+54,9 Sekunden) durch.

Für den Erfolg hatte Öberg ihr Visier merklich schärfer eingestellt, was sich am Schießstand auszahlte. Ihre Konkurrentinnen Skottheim und Schwester Elvira mussten jeweils zweimal in die Strafrunde.

Öberg sieht eigene Schwächen

„Es war schön, sich für gestern zu revanchieren“, bilanzierte Öberg im Gespräch mit SVT. Ihr Einzel sei demnach ein „Desaster“ gewesen. Bei den schwierigen Bedingungen am Sonntag habe sie aber eine „klarere Strategie für den Gegenwind“ gehabt. Für die Sportlerin der Schlüssel zum Sieg.

Zwar gab es mit dem Meistertitel im Sprint Grund zur Freude, aber die Athletin musste bei sich dennoch weiterhin Schwächen feststellen, vor allem im Schießen.