Biathlon: "Werde noch lange an sie denken" - Dahlmeier-Tod schockt Ex-Konkurrentin

SPORT1 13.08.2025 • 08:30 Uhr Der Tod von Laura Dahlmeier schockt ihre langjährige Konkurrentin Kaisa Mäkäräinen zutiefst.

Vor knapp zwei Wochen kam Laura Dahlmeier beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben. Nun hat sich eine langjährige Konkurrentin geäußert und geschockt auf den Tod der deutschen Ausnahmesportlerin reagiert.

„Lauras Tod trifft mich schwer. Ich werde noch lange an sie denken“, erklärte die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Kaisa Mäkäräinen im Gespräch mit dem Rundfunksender Yle.

Wie Dahlmeier arbeitete auch die Finnin nach dem Ende ihrer aktiven Biathlon-Karriere als TV-Expertin. Eine Möglichkeit, sich auf neue Art und Weise kennenzulernen.

„In den vergangenen Jahren haben wir uns auf komplett andere Art und Weise kennengelernt. Wir haben mehr über andere Bereiche des Lebens gesprochen als den Sport“, so Mäkäräinen.

Mäkäräinen erinnert an Dahlmeier

Thematisiert wurden in den Gesprächen auch die von Dahlmeier so geliebten Berge, in denen sie am Ende ihr Leben verlor.

„Viele Menschen vergessen, dass Bergsteigen für die Menschen, die in den Bergen aufgewachsen sind, eine sehr natürliche Art des Lebens sein kann. Ich habe mit ihr über den Frieden gesprochen, den sie in den Bergen gespürt hat, nachdem sie ihre hektische Karriere beendet hat“, erinnert sich die Ex-Sportlerin zurück.