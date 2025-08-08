Deutscher Biathlon-Star im Babyglück!

Biathlon-Star Justus Strelow ist zum ersten Mal Vater geworden. Zusammen mit seiner Frau Lisa teilte der 28-Jährige die frohe Kunde.
Biathlon-Star im Babyglück
Justus Strelow ist zum ersten Mal Vater geworden. Der deutsche Biathlon-Star teilt die Nachricht in den sozialen Netzwerken.
Justus Strelow und seine Frau Lisa sind zum ersten Mal Eltern geworden
© IMAGO/GEPA pictures
Auf Instagram posteten die beiden ein Foto von den Füßen ihres Babys. Das Paar umschloss sie mit ihren Händen, sodass sich ein Herz bildete.
Biathlon-Star ist Vater: Wintersport-Kollegen reagieren
Lisa begrüßte das Kind mit den Worten: „Hallo kleines Wunder.“ Erst 2024 heirateten Lisa und Justus Strelow. Nun ist ihre eigene kleine Familie perfekt.
Unter dem Post teilten viele Leute ihre Glückwünsche: darunter waren Biathlon-Kollegin Denise Herrmann-Wick und der ehemalige Bob-Star Mariama Jamanka.