Deutscher Biathlon-Star im Babyglück!

SPORT1 08.08.2025 • 10:07 Uhr Justus Strelow ist zum ersten Mal Vater geworden. Der deutsche Biathlon-Star teilt die Nachricht in den sozialen Netzwerken.

Biathlon-Star Justus Strelow ist zum ersten Mal Vater geworden. Zusammen mit seiner Frau Lisa teilte der 28-Jährige die frohe Kunde.

Auf Instagram posteten die beiden ein Foto von den Füßen ihres Babys. Das Paar umschloss sie mit ihren Händen, sodass sich ein Herz bildete.

Biathlon-Star ist Vater: Wintersport-Kollegen reagieren

Lisa begrüßte das Kind mit den Worten: „Hallo kleines Wunder.“ Erst 2024 heirateten Lisa und Justus Strelow. Nun ist ihre eigene kleine Familie perfekt.