Für 80 Euro Ablöse: Biathlon-Legende wird Fußballer!

SPORT1 08.08.2025 • 08:34 Uhr Das Karriereende von Johannes Thingnes Bö im Biathlon liegt rund ein halbes Jahr zurück. Zur Ruhe setzen möchte sich der Norweger aber offenbar noch nicht – er startet jetzt im Fußball durch.

Johannes Thingnes Bö, jahrelanger Dominator im Biathlon, spielte schon in seiner Jugend überaus gerne Fußball. Jetzt lässt der Norweger diese Leidenschaft wieder aufleben. Wie der 32-Jährige am Mittwoch in den sozialen Medien mitteilte, wird er künftig für den Vinger FK auf Torejagd gehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Klub spielt in der sechsten norwegischen Liga und hat den ehemaligen Biathleten spaßeshalber für 80 Euro unter Vertrag genommen. „Here we go“, kommentierte Bö seinen eigenen Beitrag in Anlehnung an den Stil des Transferexperten Fabrizio Romano. „Neuer Klub, morgen das erste Spiel. Ablöse: 80 Euro – von Stryn zum Vinger FK.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Biathlon-Legende Bö trifft beim Fußball-Debüt

„Das wird lustig. Ich habe ja in Stryn (sein Heimatort, Anm. d. Red.) Fußball gespielt, ehe der Biathlonsport meine ganze Zeit in Anspruch genommen hat. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wieder Spiele zu bestreiten“, verriet Bö der Zeitung Oppland Arbeiderblad und zeigte dann, dass er das Spiel mit dem Leder nach wie vor beherrscht. In seinem ersten Einsatz trug er sich gleich in die Torschützenliste ein.

In einem Spiel gegen Kjellmyra saß der Biathlon-Rentner erst auf der Bank, traf später aber als Edeljoker. Zuvor hatte Bö noch gescherzt: „Die Ablösesumme für Stryn betrug 800 Kronen, die wohl an den norwegischen Fußballverband NFF für den Papierkram gingen. Ich hatte gehofft, mehr wert zu sein, aber irgendwo muss ich ja meine Karriere beginnen.“

{ "placeholderType": "MREC" }