Gescheiterte Dahlmeier-Rettung: "Ihr habt keine Ahnung!"

„Wir haben gerade eine schwierige Zeit hinter uns“, schrieb der 58-Jährige am Freitag bei Instagram: „Nein wir sind noch mitten drin. Vielleicht wird uns in solchen Momenten bewusst, dass es in unserem Leben keine Garantien gibt, auch wenn wir versuchen und glauben, alles absichern zu können.“

Gescheiterte Dahlmeier-Rettung: Huber reagiert

Er habe im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstag in der pakistanischen Stadt Skardu mit Krauss und seinen am Rettungsversuch beteiligten Kollegen versucht, „alles Erlebte klar zu formulieren, Worte zu finden, alles zu beschreiben und das emotionale Gewitter in uns außen vor zu lassen“, führte Huber aus.