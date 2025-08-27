Nach Partnertausch: Biathlon-Star endlich im Liebesglück!

Vincent Wuttke 27.08.2025 • 12:20 Uhr Biathlon-Profi Jesper Nelin verkündet die Verlobung mit seiner Partnerin. 2021 war der Schwede in eine pikante Beziehungs-Rochade verwickelt.

Jesper Nelin geht mit viel Rückenwind in die anstehende Saison im Biathlon mitsamt den Olympischen Spielen in Italien. Der Schwede gab bei Instagram seine Verlobung mit seiner Partnerin Sandra bekannt.

„Training, Urlaub und als i-Tüpfelchen ein Ring am Finger“, schrieb der 32-Jährige zu einem Bild des Paares. Noch 2021 hatte es um die Beziehung von Nelin einen großen Wirbel gegeben.

Partnertausch im Biathlon

Denn er tauschte mit seinem Teamkollegen Martin Ponsiluoma die Partnerinnen. Nelin war zuvor mit Hanna Öberg liiert und sein Kumpel ging mit Fanny Johansson durch das gemeinsame Leben.

Doch dann trennte sich Öberg, um mit Ponsiluoma zusammenzukommen. Und Nelin? Der schnappte sich Johansson. Dieser pikante Partnertausch führte zu Spannungen im Team. Während Öberg und Ponsiluoma noch immer ein Paar sind, hat Nelin längst mit Sandra eine neue Begleitung gefunden.