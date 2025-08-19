Neue Regel im Biathlon: DSV erklärt Änderung

SPORT1 19.08.2025 • 10:47 Uhr Bei den Deutschen Meisterschaften im Biathlon wird mit einer Regeländerung versucht, sich an die Veränderungen der Sportart anzupassen.

Die neue Biathlon-Saison beginn erst Ende November, die Deutschen Meisterschaften steigen aber bereits in wenigen Wochen. Vom 5. bis 7. September werden am Großen Arber im Bayerischen Wald die besten deutschen Athletinnen und Athleten ermittelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat dafür eine interessante Änderung vorgenommen. Denn bei den verkürzten Einzel-Wettbewerben wird es als Sanktion für einen Fehlschuss keine Zeitstrafe, sondern wie in den anderen Disziplinen üblich eine Strafrunde.

Das Einzel-Rennen der Männer wird über 15 Kilometer ausgetragen, für die Damen stehen 12,5 Kilometer auf dem Programm.

Dass es statt der sonst üblichen Zeitstrafe über 45 Sekunden pro Fehlschuss nun in die Strafrunde geht, liegt an veränderten Prioritäten. So will der DSV den Fokus bei den Einzel-Wettbewerben mehr auf das Laufen setzen. Dies spiegelt die Entwicklung der vergangenen Jahre wider, wo sich die Leistungen der Sportler in der Loipe mehr und mehr verbessert haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Laufen im Biathlon immer wichtiger

„Den verkürzten Einzel werden wir ein bisschen adaptierten, indem wir die Zeitstrafe durch Strafrunden ersetzen. Hintergrund ist, dass wir das Rennen nicht zu schießlastig gestalten wollen“, wird Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling von chiemgau24.de zitiert.

Und weiter: „Das Thema Laufstärke ist für uns sehr wichtig und wird auch im Gesamtkontext, sprich in der Weltspitze, immer wichtiger.“

So ist es mit guten Schießleistungen allein heute kaum noch möglich, Rennen zu gewinnen.