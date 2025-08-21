Olympia: „Sie hätte es verdient!" Große Ehre für Biathlon-Star?

SPORT1 21.08.2025 • 13:04 Uhr Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo werfen bereits ihre Schatten voraus. Wer bei der Eröffnungsfeier die Fahne trägt, ist vor allem in der Gastgebernation ein großes Thema. Ein Biathlet spricht sich für eine Star-Kollegin aus.

Der italienische Biathlon-Star Tommaso Giacomel hat seine Teamkollegin Dorothea Wierer als Fahnenträgerin für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo vorgeschlagen. „Sie hätte es verdient. Sie hat eine beachtliche Erfolgsbilanz“, sagte der 25-Jährige in einem Interview mit dem Online-Portal il Dolomiti.

Wierer zählt zu den prominentesten Gesichtern im Wintersport und bestreitet 2025/26 ihre letzte Biathlon-Saison. Die Südtirolerin konnte in ihrer bisherigen Laufbahn bereits große Erfolge verzeichnen, darunter zwei Gesamtweltcupsiege sowie vier Weltmeistertitel. Bei ihren bisherigen drei Teilnahmen an den Olympischen Winterspielen gewann sie drei Bronzemedaillen.

„Wenn sie stark ist, ist sie wirklich stark“

„Doro trainiert mit unglaublicher Begeisterung und Ehrgeiz“, verriet Giacomel. „Manchmal denke ich, sie macht den Fehler, die Tage bis zu den Olympischen Spielen zu zählen. Aber sie hat offensichtlich einen großen Erfahrungsschatz auf ihrer Seite, ein Bewusstsein für sich selbst und ihre Grenzen und die harte Arbeit, die sie über die Jahre investiert hat, ermöglicht es ihr, einen wirklich starken Motor aufrechtzuerhalten.“

Auf dem Weg zu den Winterspielen im eigenen Land werde seine 35 Jahre alte Landsfrau „natürlich ihre Höhen und Tiefen haben, vielleicht verpasst sie ein paar Weltcup-Veranstaltungen, um bei den Olympischen Spielen alles zu geben, was ihr noch bleibt. Im Training gibt es Tage, an denen sie sich schwer tut, aber auch andere, an denen sie beeindruckt: Wenn sie stark ist, ist sie wirklich stark“, fügte Giacomel hinzu.

