Das erste von zwei deutschen Teams für das Biathlon-Showevent auf Schalke steht fest. Janina Hettich-Walz und Justus Strelow vertreten die Gastgebernation am 28. Dezember in der Arena in Gelsenkirchen. Hettich-Walz, 2024 Vizeweltmeisterin im Einzel, gewann nach ihrer Babypause zuletzt bei den nationalen Meisterschaften zwei Titel. Strelow, der 2024 bei seiner Premiere auf Schalke mit Anna Weidel Rang zwei in der Verfolgung belegte, freut sich auf „echte Gänsehaut-Momente“ in der Arena.
Biathlon auf Schalke: Erstes deutsches Duo steht fest
Janina Hettich-Walz und Justus Strelow wollen das Heimspiel vergolden.
Strelow visiert den ersten deutschen Sieg seit 2016 an
© AFP/SID/JURE MAKOVEC
Gemeinsam nehmen sie den ersten deutschen Sieg bei der Veranstaltung seit 2016 ins Visier. Das zweite deutsche Duo wird rund um den Weltcup-Auftakt Ende November bekanntgegeben.