Biathlon: Diesen großen Wunsch hat Superstar Preuß für Olympia!

Niklas Trettin 11.09.2025 • 10:10 Uhr Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo rücken immer näher - auch für die deutsche Biathletin Franziska Preuß. Sie hat vor allem einen großen Wunsch im Hinblick auf das Saisonhighlight.

Mit dem Triumph im Gesamtweltcup hat Franziska Preuß im vergangenen Winter den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. In wenigen Monaten könnte sie dann nachlegen. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo, vom 6. bis 22. Februar, stehen bevor. Im Hinblick darauf äußerte die 31-Jährige vor allem einen Wunsch, der von den reinen Ergebnissen losgelöst ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich würde einfach gerne einfach mal ohne Probleme zu Olympia fahren und dort normale Rennen machen. Und was dann dabei herauskommt, muss man schauen“, sagte Preuß in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Bei ihren bisherigen drei Teilnahmen an Olympischen Spielen gewann die Biathletin eine Medaille: Bronze mit der Frauen-Staffel 2022 in Peking. Verletzungen und Krankheiten bremsten sie während ihrer Karriere immer wieder aus.

Biathlon-Star Preuß: „Definitiv einer der stressigsten Sommer“

Dass Preuß den Gesamtweltcup für sich entschied, hilft ihren eigenen Aussagen zufolge bei den Olympia-Vorbereitungen. „Meinen größten Traum konnte ich mir erfüllen, und alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Das gibt mir ein bisschen Gelassenheit“, betonte sie, wenngleich der Erfolg auch viel Trubel mit sich brachte: „Das war jetzt definitiv einer der stressigsten Sommer. Irgendwie summieren sich die Termine ganz schön. Wenn man alles jongliert. Das Training, die Termine, auch die Regeneration.“