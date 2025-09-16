Biathlon: Erstes deutsches Duo für Schalke-Event fix

Annabella Aulinger 16.09.2025 • 14:41 Uhr Der DSV gibt das erste Team für das Biathlon-Showevent auf Schalke bekannt. Janina Hettich-Walz und Justus Strelow vertreten die Gastgebernation als Duo.

Das erste deutsche Duo für das Biathlon-Showevent auf Schalke ist bekanntgegeben worden. Janina Hettich-Walz wird zusammen mit Justus Strelow am 28. Dezember für Deutschland antreten.

Hettich-Walz, 2024 Vizeweltmeisterin im Einzel, gewann nach ihrer Babypause zuletzt bei den nationalen Meisterschaften zwei Titel. Strelow, der 2024 bei seiner Premiere auf Schalke mit Anna Weidel Rang zwei in der Verfolgung belegte, freut sich auf „echte Gänsehaut-Momente“ in der Arena.

„Ich war vor zwei Jahren das erste Mal dabei, und es war eine unglaubliche Atmosphäre. Umso mehr freue ich mich, dass ich nun erneut die Chance bekomme, vor diesem fantastischen Publikum zu starten“, sagte Hettich-Walz in Hinblick auf die anstehende Veranstaltung.

„Ich denke, da spreche ich auch für Justus, wenn ich sage: Wir werden alles geben, um eine starke Leistung zu zeigen und den Zuschauern einen spannenden Wettkampf zu bieten“, so die Biathletin.

Gemeinsam nehmen sie den ersten deutschen Sieg bei der Veranstaltung seit 2016 ins Visier. Das zweite deutsche Duo wird rund um den Weltcup-Auftakt Ende November bekanntgegeben.

