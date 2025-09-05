Biathlon-Legende Neuner offenbart Schlimmes!

Vincent Wuttke 05.09.2025 • 11:20 Uhr Biathlon-Legende Magdalena Neuner offenbart, dass sie viele Jahre von einem Stalker beeinträchtigt wurde. Es gab schließlich ein dramatisches Ende.

Madgalena Neuner hat erstmals darüber gesprochen, dass sie viele Jahre von einem Stalker verfolgt wurde. Im Podcast „Die Gruaberin“ mit der Kabarettistin Monika Gruber berichtete die deutsche Biathlon-Legende von dramatischen Szenen.

Die Lage besserte sich erst durch ein trauriges Vorgehen.„Tragisch an der Sache war, dass sich derjenige dann das Leben genommen hat irgendwann“, sagt Neuner. Zuvor wurde sie von dem Mann aber lange Zeit in ihrem Alltag beeinträchtigt und entwickelte Angststörungen. Dadurch konnte sie laut eigener Aussage auch nicht mehr schlafen.

„Ich habe gewusst, er ist jede Nacht da, er ist jede Nacht am Haus“, sagte sie. Der Stalker sei psychisch krank gewesen und kam trotz Kontaktverbots mehrmals sogar bis auf den Balkon. Zudem schrieb er täglich Briefe und befestigte diese am Auto der heute 38 Jahre alten Ikone.

„Dann bin ich jeden Tag mit diesem Brief zur Polizeidienststelle gefahren und habe den abgegeben. Passiert ist nichts im Grunde“, so Neuner. Doch die Behörden hätten sie kaum unterstützt und keine weiteren Schritte eingeleitet, die Besserung brachten.

Biathlon-Legende Neuner viele Jahre von Stalker verfolgt

Der Alltag der Legende veränderte sich also stark. „Ich habe bei Dämmerung nie allein das Haus verlassen“, berichtet sie. Ihr Ausweg waren Trainingslager und die Reisen zu den Weltcups. Doch selbst dort konnte sie teilweise vier Tage vor der Rückkehr nach Hause nicht mehr zur Ruhe kommen.

So nahm sie auch Hilfe eines Mentaltrainers in Anspruch. „Angst ist im Grunde etwas, was einem wahnsinnig viel Energie fürs Leben nimmt und auch sehr viel Lebensfreude.“

Heute hat sich Neuner erholt und betont: „Jetzt gehe ich wirklich relativ angstfrei durchs Leben, was sehr schön ist, weil ich das einfach überstanden hab.“