Biathlon-Krimi um deutschen Meistertitel

SPORT1 06.09.2025 • 12:55 Uhr Den Sprint der Männer gewinnt Roman Rees mit hauchdünnem Vorsprung vor Philipp Nawrath.

Roman Rees ist Deutscher Meiser im Biathlon-Sprint. Der Vize-Weltmeister von 2019 mit der Staffel setzte sich bei den Titelkämpfen am Großen Arber in einer Wimpernschlag-Entscheidung durch.

In 23:35,8 Minuten gewann Rees im Hohenzollern Skistadion mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Philipp Nawrath. Dritter wurde mit weiteren 5,5 Sekunden Rückstand Justus Strelow.

Alle drei leisteten sich auf der 10 Kilometer langen Strecke einen Schießfehler.

Philipp Lipowitz, der Bruder von Radstar Florian Lipowitz, kam unter den Top 15 ins Ziel und landete auf dem 13. Platz.

Gedenken an Laura Dahlmeier

Die Skiroller-Rennen im Bayerischen Wald stehen auch im Zeichen der Trauer um die beim Bergsteigen tödlich verunglückte Ex-Athletin Laura Dahlmeier.