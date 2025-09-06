Biathlon-Krimi um deutschen Meistertitel

Roman Rees ist Deutscher Meiser im Biathlon-Sprint. Der Vize-Weltmeister von 2019 mit der Staffel setzte sich bei den Titelkämpfen am Großen Arber in einer Wimpernschlag-Entscheidung durch.
Biathlon-Krimi um Meistertitel
Den Sprint der Männer gewinnt Roman Rees mit hauchdünnem Vorsprung vor Philipp Nawrath.
Roman Rees sicherte sich den Titel im Sprint
© IMAGO/Harald Deubert
In 23:35,8 Minuten gewann Rees im Hohenzollern Skistadion mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Philipp Nawrath. Dritter wurde mit weiteren 5,5 Sekunden Rückstand Justus Strelow.
Alle drei leisteten sich auf der 10 Kilometer langen Strecke einen Schießfehler.
Philipp Lipowitz, der Bruder von Radstar Florian Lipowitz, kam unter den Top 15 ins Ziel und landete auf dem 13. Platz.
Gedenken an Laura Dahlmeier
Die Skiroller-Rennen im Bayerischen Wald stehen auch im Zeichen der Trauer um die beim Bergsteigen tödlich verunglückte Ex-Athletin Laura Dahlmeier.
Am Freitag hatte es im Stadion eine Schweigeminute gegeben, auf der Anzeigetafel wurde ein Highlight-Clip aus Dahlmeiers Karriere eingespielt.