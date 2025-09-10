Biathlon-Star gesteht kuriosen Unfall!

SPORT1 10.09.2025 • 16:01 Uhr Der schwedische Biathlet Viktor Brandt musste seine Vorbereitungen für den olympischen Winter lange unterbrechen. Wie der 26-Jährige nun zugab, war ein kurioser Haushaltsunfall der Grund dafür.

Der schwedische Biathlon-Star Viktor Brandt hat zugegeben, dass seine Vorbereitungen auf den olympischen Winter von einem äußerst kuriosen Haushaltsunfall lange ausgebremst wurden. Mitte Mai wurde ihm seine neue Leidenschaft, das Züchten von Basilikum, zum Verhängnis.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der 26-Jährige der schwedischen Zeitung Expressen offenbarte, wollte er vor einigen Wochen eigentlich nur den Müll rausbringen, als das Missgeschick passierte. Brandt hielt dabei in der anderen Hand eine Basilikum-Pflanze und war gedankenverloren. So verpasste er die letzte Treppenstufe und stürzte schwer.

Die Folge: Der Staffel-Weltmeister von 2024 riss sich zwei Bänder im Fuß, musste zehn Wochen pausieren und verpasste zwei Trainingslager, weil er nicht auf Skiern laufen konnte. „Anfangs fand ich es ziemlich hart, überhaupt nicht trainieren zu können. Mental war es ebenfalls schwierig“, erinnerte sich Brandt. Dann sei es „von Woche zu Woche besser“ geworden.

Biathlon-Star: „Es hat nicht nur meinen Fuß ruiniert“

Mittlerweile bereitet ihm der Fuß keine Probleme mehr. Wie Brandt erzählte, fährt er in Kürze mit dem restlichen Team zum Höhentrainingslager nach Frankreich, wo er ohne Einschränkungen dabei sein könne. Doch was wird aus seinem neuen Hobby? „Das wird ein komplettes Desaster. Es stehen noch zwei Blätter, die in verschiedene Richtungen zeigen“, scherzte er.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es hat nicht nur meinen Fuß ruiniert, sondern leider auch meinen Glauben daran, dass es wachsen würde. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass es noch irgendwie funktionieren wird“, sagte Brandt und fügte hinzu, dass er „keinen grünen Daumen“ habe. Besser soll es nächsten Winter in seinem gewohnten Metier werden.