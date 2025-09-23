Biathlon-Star klagt gegen Festival in München

Annabella Aulinger 23.09.2025 • 18:24 Uhr Die neue Biathlon-Saison wird Mitte Oktober mit einem Festival in München eröffnet. Weltcupsieger Sturla Holm Laegreid kritisiert das Event jedoch bereits jetzt scharf.

Die Biathlon-Saison 2025/26 rückt immer näher. Das IBU Loop One Festival in München (18. und 19. Oktober) ist eine Art offizieller Startschuss. Sturla Holm Laegreid, der Gesamtweltcupsieger des vergangenen Winters, hat sich jedoch nun mit Kritik zu Wort gemeldet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir müssen in den sauren Apfel beißen“, sagte Laegreid in einem Interview mit TV2. Er zeigte sich vor allem verständnislos gegenüber der Planung des Events. Denn diese ist für die Norweger besonders unpraktisch. Das Auftaktevent fällt nämlich genau auf das Wochenende, an dem ihr Höhentrainingslager stattfindet.

„Der Verband hat die Pläne für das Event vor langer Zeit gemacht“, führte der 28-Jährige aus. „Dann wurden die Daten für das Loop One bekannt gegeben und wir haben gesehen, dass sie mit dem Trainingslager kollidieren.“

Biathlon-Festival in München kollidiert mit Trainingslager

Die Norweger bereiten sich in ihrem Trainingslager in Italien auf die Olympischen Winterspiele vor. Für das Loop One Festival müssten sie dieses für zwei Tage unterbrechen. „Es macht unseren Aufenthalt in der Höhe weniger optimal. Aber wenn wir müssen, dann müssen wir“, so Laegreid.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch zuvor versicherte der Verband IBU, dass ein Austausch stattgefunden hatte. „Ihre Mitarbeit hat den Grundstein gelegt. Am Ende haben wir einen sehr guten Zeitpunkt gefunden, der den meisten Leuten passt“, teilte der Weltverband mit.