Biathlon: Dreifach-Schock für deutsche Meisterschaften!

Niklas Senger 03.09.2025 • 14:24 Uhr Ein etabliertes Trio im DSV-Team verpasst die deutschen Biathlon-Meisterschaften am Arber. Das Teilnehmerfeld weist dennoch bekannte Starter auf.

Bittere Nachrichten für die deutsche Biathlon-Szene. Bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften am Arber (Freitag bis Sonntag) müssen die Fans und das Team auf ein etabliertes Trio verzichten.

Sophia Schneider, Johanna Puff und Johannes Kühn verpassen die Meisterschaften allesamt aufgrund gesundheitlicher Probleme. Während Schneider mit Knieproblemen ausfällt, bestätigte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling auch die Ausfälle von Puff und Kühn. Beide sollen noch von einem Infekt betroffen und nicht bereit für die Teilnahme am Wettkampf sein.

Sophia hat derzeit etwas Knieprobleme, wahrscheinlich eine Überlastung von dem doch sehr harten Training. Johanna und Johannes sind aufgrund von Infekten einfach noch nicht so weit, wieder Wettkämpfe laufen zu können“, erklärte Bitterling und bestätigte: „Alle anderen Athletinnen und Athleten der A- und B-Mannschaft sind einsatzbereit.“ Das Teilnehmerfeld werde zudem „durch einige international bekannte Starter, darunter auch Weltcup-Athleten, hochkarätig ergänzt“.

Biathlon: Wer qualifiziert sich für den Weltcup?

Ausgetragen werden die deutschen Meisterschaften vom 5. bis 7. September im verkürzten Einzel, im Sprint und im Verfolger. Dabei spielen die Wettkämpfe eine entscheidende Rolle bei der Qualifikation für die Weltcup- und IBU-Cup-Teams im Winter. Der Auftakt des Weltcups findet Ende November im schwedischen Östersund statt.

Die Wettkampftage beginnen am Freitag um 11 Uhr mit dem Einzelrennen der Männer, gefolgt vom Start der Frauen um 14 Uhr. Am Samstag folgen zu gleichen Uhrzeiten die Sprintrennen. Das Verfolgungsrennen der Frauen startet am Sonntag wiederum bereits um 13:30 Uhr.

Das Aufgebot der Frauen besteht neben Franziska Preuß aus Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz, Selina Grotian und Marlene Fichtner.