DM: Preuß Zweite im Einzel - Hettich-Walz siegt nach Babypause

SID 05.09.2025 • 15:59 Uhr

Biathletin Franziska Preuß hat in ihrem ersten Rennen seit dem Gesamtweltcupsieg den Titel bei den Deutschen Meisterschaften knapp verpasst. Die 31-Jährige landete im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer mit einer Strafrunde auf Rang zwei hinter der fehlergleichen Janina Hettich-Walz, die sich bei ihrem Comeback nach Babypause überraschend mit 27 Sekunden Vorsprung durchsetzte. Dritte wurde die fehlerfreie Vanessa Voigt bei der Rückkehr nach ihrem gesundheitlich bedingten Saison-Abbruch.

Bei den Männern holte sich auf den 15 Kilometern Philipp Horn trotz vier Schießfehlern den Titel vor Lucas Fratzscher und Justus Strelow. Die Skiroller-Rennen im bayrischen Wald stehen auch im Zeichen der Trauer um die beim Bergsteigen verunglückte Ex-Athletin Laura Dahlmeier. Unter anderem gab es am Freitag im Stadion eine Schweigeminute, auf der Anzeigetafel wurde ein Highlight-Clip aus Dahlmeiers Karriere eingespielt.