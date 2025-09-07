Ex-Biathletin Herrmann-Wick zum zweiten Mal Mutter

Die ehemalige Star-Biathletin Denise Herrmann-Wick hat zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen.
Herrmann-Wick erneut im Babyglück
Auf Instagram zeigte sich Herrmann-Wick nun zusammen mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Skilangläufer Thomas Wick, überglücklich über die Geburt ihres Sohnes Arvid.
„Wir stehen da, voller Staunen und Dankbarkeit, und spüren: So fühlt es sich an, wenn das Leben sich vollendet anfühlt. So fühlt es sich an, wenn Liebe wächst. Willkommen, kleiner Arvid. Mit dir ist alles neu – und alles genau richtig", schrieben die Eltern in einem gemeinsamen Post.
Biathlon: Hermann-Wick ist zweifache Mutter
Erst im vergangenen Mai hatte Herrmann-Wick ihre zweite Schwangerschaft veröffentlicht - ebenfalls auf Social Media. Damals schrieb sie: „Zwei kleine Hände, die einander bald finden. Zwei Kinderherzen, die bald Seite an Seite schlagen.“
Im April vergangenen Jahres hatte die 36 Jahre alte Olympiasiegerin die Geburt ihrer Tochter Jonna verkündet.
Die frühere Biathletin gewann unter anderem 2022 die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Die Gründung ihrer eigenen Familie war einer der Anlässe, warum die sie ihre mehr als erfolgreiche Karriere im Jahr 2023 beendet hat.