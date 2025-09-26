Nach Babypause: Hettich-Walz hofft auf Olympia-Medaille

SID 26.09.2025 • 05:39 Uhr Die 29-Jährige hatte im Februar eine Tochter zur Welt gebracht. Nun ist sie auf dem Weg zu alter Stärke.

Die frühere Vize-Weltmeisterin Janina Hettich-Walz will nach ihrer Babypause gleich wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Sie wolle zeigen, „dass eine Rückkehr in den Leistungssport nach einer Schwangerschaft möglich ist. Dass man das Muttersein und den Sport verbinden kann“, sagte die 29 Jahre alte Biathletin im Interview mit Sport1: „Im deutschen Wintersport gab es das noch nicht oft, dass jemand nach einer Babypause zurückgekommen ist.“

Sie wolle nach ihrer Geburt im Februar diesen Jahres einen „Fingerzeig“ liefern. Nach einer Saison Pause war die Schwarzwälderin erst Ende April wieder voll ins Training eingestiegen, die Ambitionen bleiben groß. „Mein Ziel ist es, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und dort eine Medaille zu gewinnen. Das habe ich klar vor Augen. Wenn alles passt, kann es weit nach vorne gehen“, sagte Hettich-Walz, die sich zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften mit zwei Titeln zurückmeldete.