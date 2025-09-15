Nach Tod in Pakistan: Laura Dahlmeiers Leiche wird offenbar doch geborgen

Wird die Leiche der Ende Juli tödlich verunglückten Laura Dahlmeier doch noch geborgen?
Dahlmeiers Leiche wird wohl geborgen
Wie der pakistanische Bergführer Kaleem Shani am Sonntag in den sozialen Medien berichtete, soll offenbar ein Bergungstrupp auf dem Weg zur Leiche sein, um diese vom Unglücksort im Karakorum-Gebirge zu holen. Eine offizielle Bestätigung der Pläne gibt es bislang allerdings noch nicht. Shani arbeitet bei der Organisation „Shipton Tours“, mit der Dahlmeier unterwegs gewesen war.
Dahlmeier wollte nicht geborgen werden
Die ehemalige deutsche Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier war bei einem tragischen Unglück am 28. Juli ums Leben gekommen. Die zweimalige Olympiasiegerin war beim Bergsteigen auf einer Höhe von 5700 Metern am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen worden, eine Rettungsmission kurz nach dem Unglück war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen gescheitert.
Wie ihr Management kurz nach dem Tod bekanntgab, wollte Dahlmeier im Falle ihres Todes, dass ihr Leichnam am Berg zurückgelassen wird. „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen“, hieß es.