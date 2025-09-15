Nach Tod in Pakistan: Laura Dahlmeiers Leiche wird offenbar doch geborgen

SPORT1 15.09.2025 • 10:34 Uhr Die Leiche der tödlich verunglückten Laura Dahlmeier wird offenbar doch geborgen. Die ehemalige Biathletin hatte sich etwas anderes gewünscht.

Wird die Leiche der Ende Juli tödlich verunglückten Laura Dahlmeier doch noch geborgen?

Wie der pakistanische Bergführer Kaleem Shani am Sonntag in den sozialen Medien berichtete, soll offenbar ein Bergungstrupp auf dem Weg zur Leiche sein, um diese vom Unglücksort im Karakorum-Gebirge zu holen. Eine offizielle Bestätigung der Pläne gibt es bislang allerdings noch nicht. Shani arbeitet bei der Organisation „Shipton Tours“, mit der Dahlmeier unterwegs gewesen war.

Dahlmeier wollte nicht geborgen werden

Die ehemalige deutsche Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier war bei einem tragischen Unglück am 28. Juli ums Leben gekommen. Die zweimalige Olympiasiegerin war beim Bergsteigen auf einer Höhe von 5700 Metern am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen worden, eine Rettungsmission kurz nach dem Unglück war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen gescheitert.