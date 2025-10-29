Franziska Preuß wird eine für Biathletinnen seltene Ehrung zuteil

SID 29.10.2025 • 09:45 Uhr Die 31-Jährige ist die erste Biathletin seit der im Juli verstorbenen Laura Dahlmeier (2017), die mit dem Preis ausgezeichnet wird.

Biathletin Franziska Preuß ist nach einer starken Saison erstmals zur „Skisportlerin des Jahres“ gewählt worden. Die Gewinnerin des Gesamtweltcups erhielt beim Online-Voting der Aktiven des Deutschen Skiverbandes (DSV) die meisten Stimmen.

Die 31-Jährige ist die erste Biathletin seit der im Juli verstorbenen Laura Dahlmeier (2017), die mit dem Preis ausgezeichnet wird.

Biathlon: Preuß nach WM-Titel und Gesamtweltcup-Sieg ausgezeichnet

Zur Wahl standen alle Athletinnen und Athleten, die vom Verband zuvor mit dem „Goldenen Ski“ ausgezeichnet worden waren. Preuß hatte im vergangenen Winter neben der großen Kristallkugel auch die Disziplinenwertungen im Sprint und Massenstart gewonnen.

Bei der WM in Lenzerheide holte sie Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint sowie Bronze in der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.