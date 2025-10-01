Biathlon-Coach holt sich Tipps aus dem Fußball: "Sehr gute Diskussionen"

SPORT1 01.10.2025 • 18:08 Uhr Johannes Lukas feiert mit den schwedischen Biathleten große Erfolge. Dabei profitiert er offenbar auch von den Ratschlägen eines erfahrenen Fußball-Coaches.

Wirklich viel gemeinsam haben der Fußball und der Biathlon, abgesehen von der Popularität, eigentlich nicht. Dennoch holt sich der schwedische Biathlon-Nationaltrainer Johannes Lukas gerne Ratschläge aus dem Fußball-Lager ab.

Der 32-Jährige befindet sich seit einigen Jahren mit Janne Andersson im Austausch, der von 2016 bis 2023 die schwedischen Fußballer trainierte.

„Wir sprechen über verschiedene Situationen und was man dann tun könnte. Er hat viel Erfahrung und findet Biathlon ebenfalls einen fantastischen Sport“, erklärte Lukas im Interview mit der schwedischen Zeitung Expressen.

Gewissermaßen sind viele Handlungen, die Trainer aus verschiedenen Sportarten ausüben müssen, dann eben doch wieder ähnlich. So müssen beide entscheiden, welche Sportler im Kader bzw. im Team oder in einer Staffel stehen und welche nicht.

Biathlon: Lukas profitiert von Anderssons Erfahrung

Zudem verfolgen sie das oberste Ziel, die maximale körperliche und mentale Fitness aus den Athleten herauszuholen - und hierbei die richtigen Wege zu finden. In ihren Gesprächen blicken Lukas und Andersson aber auch über den Tellerrand hinaus.

„Wie gehen verschiedene Trainer bei der Kaderauswahl vor? Es ist nie verkehrt, anderen guten und erfahrenen Trainern zuzuhören. Wir haben normalerweise sehr gute Diskussionen, mal über Biathlon, mal über den Rest des Lebens“, führte Lukas aus.

Auf der Agenda steht derweil auch das Thema Medienmanagement. Gerade hier hat der 63 Jahre alte Andersson natürlich einen gewaltigen Erfahrungsvorsprung gegenüber dem rund halb so alten Lukas. Der langjährige Fußball-Coach könne laut Lukas sehr gut einschätzen, wie man auf Fragen „politisch korrekt antworten kann oder manchmal auch, wie man vielleicht nicht antworten oder reagieren sollte“.

Lukas einst bei 1860 München tätig

Ganz zufällig kommt es nicht, dass sich Lukas ausgerechnet Hilfe aus dem Fußballbereich gesichert hat.

„Ich habe früher im Fußball gearbeitet und bin sehr interessiert. Wahrscheinlich habe ich deshalb Kontakt zum Fußballverband aufgenommen“, erläuterte der gebürtige Münchner.

Lukas war unter anderem als Athletik- und Koordinationstrainer im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München tätig. Der Biathlon-Coach ist in der bayerischen Landeshauptstadt aufgewachsen und studierte dort Sportwissenschaft.

Seit 2019 Schwedens Cheftrainer

Seine aktive Karriere als Biathlet musste Lukas aufgrund von Verletzungen aber bereits im Alter von 21 Jahren beenden, bevor diese überhaupt richtig Fahrt aufnehmen konnte.

Nach einer Hospitation unter dem schwedischen Ex-Trainer Wolfgang Pichler erhielt er 2016 eine Anstellung im schwedischen Verband und wurde zur Saison 2019/20 im Alter von 25 Jahren Cheftrainer der schwedischen Frauen und Männer.