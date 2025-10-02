Biathlon: "Hübsche Dame" - Legende verkündet Baby-Glück!

SPORT1 02.10.2025 • 12:36 Uhr Tarjei Bö verkündet süße Neuigkeiten. Die Biathlon-Legende begrüßt Familienzuwachs.

Tarjei Bö dürfte auch in seiner Biathlon-Rente nicht langweilig werden. Denn der 37-Jährige hat nun verkündet, dass seine Familie größer wird. So hat seine Frau Gitta eine Tochter zur Welt gebracht.

Das verkündete die Ikone am Mittwoch in den Sozialen Medien mit den Worten: „Eva ist heute etwas über eine Woche alt. Eine ganz hübsche kleine Dame. Wir genießen es, zu viert in unserer Blase zu sein.“ Bereits im April hatte Bö unmittelbar nach seinem Rücktritt die Schwangerschaft verkündet.

„Bald wird es im Auto enger und zu Hause liebevoller zugehen, denn es wird ein weiteres Kind in unserer Bande geben“, schrieb Bö damals zu dem Foto seiner Frau mit Babybauch.

Bereits 2022 kam ihr gemeinsamer Sohn Aron zur Welt. Damals gab es bei der Geburt Komplikationen. Das Kind wurde schließlich per Not-Kaiserschnitt zur Welt gebracht.

Nun lief offenbar alles deutlich unaufgeregter ab. Bö hatte seine Biathlon-Karriere im Frühjahr vor den heimischen Fans in Oslo zusammen mit seinem jüngeren Bruder Johannes Thingnes beendet.