Biathlon-Megastar dominiert jetzt andere Sportarten!

Vincent Wuttke 02.10.2025 • 14:02 Uhr Kaisa Mäkäräinen probiert sich in der Biathlon-Rente in einer anderen Sportart aus und triumphiert.

Im Biathlon gewann Kaisa Mäkäräinen nahezu alle wichtigen Wettkämpfe. Nun sorgt die Legende in ihrem Ruhestand mit 42 Jahren in einer anderen Sportart aber für Aufsehen in Finnland. Denn die 42-Jährige gewann in ihrer Heimat den bekannten Volkslauf „Joenssu Run“ über 10 Kilometer deutlich.

Mäkäräinen brauchte nur 35:32 Minuten und hängte die Zweitplatzierte damit um stolze 40 Sekunden ab. Kurios: Sogar bei den Herren hätte es zu einem Topergebnis gereicht. Nur acht Läufer waren schneller.

Als Biathletin hatte Mäkäräinen bis zu ihrem Rücktritt im Jahr 2020 starke 27 Einzelrennen gewonnen und sechs Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften eingesammelt. Zudem siegte sie drei Mal im Gesamtweltcup.

In den vergangenen Jahren setzte sich die ehemalige Lauf-Dominatorin kaum zur Ruhe. Sie fiel mehrfach auf. Im vergangenen Sommer siegte sie bei den nationalen Gravel-Meisterschaften, einem Radrennen über 70 Kilometer, souverän.

Biathlon-Legende Mäkäräinen ist sehr umtriebig

Vor zwei Jahren nahm Mäkäräinen an einem Rennen um die Welt teil und gewann dieses Reality-TV-Format. Doch damit nicht genug: Auch im Biathlon gibt es in Finnland immer noch kaum bessere Athleten.