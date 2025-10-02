Biathlon-Megastar dominiert jetzt andere Sportarten!

Im Biathlon gewann Kaisa Mäkäräinen nahezu alle wichtigen Wettkämpfe. Nun sorgt die Legende in ihrem Ruhestand mit 42 Jahren in einer anderen Sportart aber für Aufsehen in Finnland. Denn die 42-Jährige gewann in ihrer Heimat den bekannten Volkslauf „Joenssu Run“ über 10 Kilometer deutlich.
Biathlon-Legende sorgt für Aufsehen
Mäkäräinen brauchte nur 35:32 Minuten und hängte die Zweitplatzierte damit um stolze 40 Sekunden ab. Kurios: Sogar bei den Herren hätte es zu einem Topergebnis gereicht. Nur acht Läufer waren schneller.
Als Biathletin hatte Mäkäräinen bis zu ihrem Rücktritt im Jahr 2020 starke 27 Einzelrennen gewonnen und sechs Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften eingesammelt. Zudem siegte sie drei Mal im Gesamtweltcup.
In den vergangenen Jahren setzte sich die ehemalige Lauf-Dominatorin kaum zur Ruhe. Sie fiel mehrfach auf. Im vergangenen Sommer siegte sie bei den nationalen Gravel-Meisterschaften, einem Radrennen über 70 Kilometer, souverän.
Biathlon-Legende Mäkäräinen ist sehr umtriebig
Vor zwei Jahren nahm Mäkäräinen an einem Rennen um die Welt teil und gewann dieses Reality-TV-Format. Doch damit nicht genug: Auch im Biathlon gibt es in Finnland immer noch kaum bessere Athleten.
Im Frühjahr dieses Jahres holte sie bei den finnischen Biathlon-Meisterschaften mit ihrer Staffel Gold gegen aktive Profis. Auch bei einem Langlauf-Rennen, bei der „Lapponia Ski Week“, lief Mäkäräinen nach 60 Kilometern als Erste ins Ziel.