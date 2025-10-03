Biathlon: Neuer Liebes-Wirbel in Schweden

Vincent Wuttke 03.10.2025 • 11:17 Uhr Elvira Öberg präsentiert ihren neuen Freund. Er kommt auch aus dem Biathlon-Team der Schweden.

Im schwedischen Biathlon hat sich ein neues Traumpaar gefunden. Elvira Öberg hat ihre Beziehung mit Ex-Biathlet Oskar Brandt in den sozialen Medien öffentlich gemacht.

Ein Bild, das die beiden zeigt, versah Öberg mit den Worten: „Nach einer Zeit, die durch Krankheiten etwas gestört wurde, ist es ein besonders gutes Gefühl, dass die Unterstützung von zu Hause erstklassig ist. Ich nutze trotzdem die Gelegenheit, den schwedischen Herbst zu genießen.“

Laut eines Berichts der heimischen Zeitung Expressen ist das Paar schon seit Beginn des Jahres zusammen, hat sich aber erst jetzt dazu entschieden, dies öffentlich zu machen.

Biathlon: Elvira Öberg und Oskar Brandt ein Paar

Öberg gab 2024 das Liebes-Aus mit ihrem langjährigen Partner Axel Frost bekannt. Nun ist Brandt an ihrer Seite.

Der 30-jährige Schwede war ebenfalls Biathlet, ist aber mittlerweile als Coach im Verband aktiv und damit immer noch im schwedischen Biathlon involviert.

Bereits 2021 sorgten Liebesnachrichten innerhalb des schwedischen Teams für großes Aufsehen. Denn Elviras Schwester Hanna Öberg genießt aktuell seit 2021 ihr Liebesglück mit ihrem Biathlon-Kollegen Martin Ponsiluoma.