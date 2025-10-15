Plötzlicher Rücktritt schockiert Biathlon-Welt!

Überraschendes Karriereende von Felix Leitner! Der österreichische Biathlet hat einen guten Monat vor dem Weltcup-Auftakt seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Plötzliches Karriereende von Biathlet
Biathlon-Ass Felix Leitner beendet im Alter von nur 28 Jahren seine Karriere. Der Zeitpunkt der Verkündung ist überraschend.
Felix Leitner beendet seine Karriere
Auf Instagram schrieb der 28-Jährige: „Viele Tage wurden zu den besten, weil ich mit meinen besten Menschen Momente erleben und feiern konnte.“
Jugend- und Juniorenweltmeister im Biathlon
Er fügte hinzu: „Lachen, weinen, staunen und genießen. So habe ich die letzten 16 Jahre im wundervollen Biathlon-Alltag erlebt und geliebt und so werde ich sie in Erinnerungen behalten.“
In seiner Karriere wurde der Tiroler Jugend- und Juniorenweltmeister. Zudem gewann er 2018 EM-Gold im Einzel. Leitner galt viele Jahre als vielversprechendes Talent, doch konnte sich nie nachhaltig in der Weltspitze etablieren.