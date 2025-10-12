Preuß enthüllt schlechte Nachricht bei Ehrung: "Mehr an der Hand kaputt als angenommen"

SID 12.10.2025 • 12:07 Uhr Franziska Preuß ist nach ihrem Sturz bei der Biathlon-DM noch nicht vollständig wiederhergestellt. Bei einer Ehrung enthüllt sie, dass ihr Start im Münchener Olympiapark auf der Kippe steht.

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß muss nach ihrer Hand-Operation um einen Start beim Loop One Festival im Münchner Olympiapark bangen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach ihrem Sturz bei den Deutschen Meisterschaften sei „doch mehr an der Hand kaputt gewesen, als am Anfang angenommen“, sagte die 31-Jährige bei ihrer Ehrung im Rahmen des Bayerischen Sportpreises: „Die Reha läuft gut, ich gebe mein Bestes, die Hand wird täglich besser. Ich hoffe, dass es sich zeitlich ausgeht bis nächste Woche.“

Preuß will kein Risiko eingehen

Sie werde allerdings kein Risiko eingehen. „Das große Ziel ist im November, wenn der Weltcup wieder losgeht“, betonte Preuß: „Bis dahin bin ich wieder fit.“

Ende September hatte sie sich einer Operation an der Hand unterziehen müssen, sie lasse sich davon aber nicht runterziehen. „Ich bin ein Meister in solchen Herausforderungen, habe schon deutlich Schlimmeres gehabt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Am 19. Oktober veranstaltet der Biathlon-Weltverband auf Rollerskiern erstmals ein offizielles Rennen in München.

Dahlmeiers Tod „nach wie vor schwer greifbar“

Im Herzen weiter mit dabei sein wird dann die bei einem Kletterunfall in Pakistan Ende Juli tödlich verunglückte Laura Dahlmeier.