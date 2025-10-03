TV-Veränderung im Biathlon

SPORT1 03.10.2025 • 14:42 Uhr In der ARD kommt es in dieser Biathlon-Saison zu einer Veränderung bei den Übertragungen.

Nach dem Abschied von Reporter-Legende Wilfried Hark kommt es in der ARD in der anstehenden Biathlon-Saison zu einer Veränderung bei den Übertragungen. Bisher hatte sich Hark seit 2007 mit Christian Dexne immer als Kommentator abgewechselt. Der jeweils andere Reporter ging dann in die Mixed Zone und sprach mit den Athleten.

Nun wird Dexne in allen Rennen am Mikrofon sitzen. Einen Hark-Nachfolger gibt es in dieser Saison nämlich nicht. Das bestätigte Dexne im Podcast „Extrarunde“.

Dort sagte der 54 Jahre alte Journalist: „Ich denke, dass es ein Übergangsjahr ist und wir ab der Saison 2026/27 wieder zu zweit kommentieren. Das ist aber noch nicht ganz klar.“

Biathlon: Dexne nach Hark-Abschied im Fokus

An der Seite von Dexne wird Moderator Michael Antwerpes gemeinsam mit den Experten Erik Lesser und Arnd Peiffer durch die Übertragungen führen.

Womöglich wird einer der Experten dann auch einmal die Aufgabe in der Mixed Zone übernehmen.

Im Frühjahr hatte sich Hark nach mehr als 30 Jahren als Biathlon-Kommentator in seine Rente verabschiedet. In Oslo begleitete er das dramatische Finale zwischen Franziska Preuß und Lou Jeanmonnot.