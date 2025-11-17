Newsticker
Biathlon>

Ohne zwei Stars! Deutscher Biathlon-Paukenschlag

Deutscher Biathlon-Paukenschlag

Das Aufgebot für den Weltcup-Auftakt in Östersund steht fest. Prominente Namen müssen zuschauen.
SID
Das Aufgebot für den Weltcup-Auftakt in Östersund steht fest. Prominente Namen müssen zuschauen.

Die deutschen Biathleten gehen ohne die langjährigen Leistungsträger Johannes Kühn und Roman Rees in die anstehende Weltcup-Saison.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) via Instagram bekannt gab, gehören beim Auftakt in Östersund neben den gesetzten Justus Strelow und Philipp Nawrath auch Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Philipp Horn und Danilo Riethmüller zum Aufgebot. Das Quartett setzte sich nach den finalen Ausscheidungsrennen im schwedischen Idre durch.

Fratzscher holte in der kombinierten Qualifikations-Rangliste aus deutscher Meisterschaft und den ersten Schnee-Wettkämpfen in Idre Rang eins, unter anderem gewann er dort gegen hochklassige internationale Konkurrenz den zweiten Sprint.

Dann fällt die Entscheidung bei den Biathlon-Frauen

Kaiser erhielt sein Ticket als Zweiter dieser Liste, Horn und Riethmüller wurden per Trainerentscheid nominiert. Gescheitert in den Ausscheidungsrennen sind neben Kühn und Rees auch David Zobel sowie Youngster Leonhard Pfund. Sie müssen sich nun wohl erstmal über den zweitklassigen IBU Cup empfehlen.

Die Entscheidung über das Weltcup-Aufgebot der Frauen fällt erst nach dem finalen Qualifikations-Wettkampf in Ruhpolding am kommenden Wochenende. Franziska Preuß, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Julia Tannheimer sind nach ihren Leistungen aus der Vorsaison gesetzt. Um die weiteren drei Plätze für die vom 29. November bis 7. Dezember in Östersund stattfindenden Rennen kämpfen unter anderem noch Rückkehrerin Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider.

Saisonhöhepunkt für die Biathleten sind die olympischen Rennen in Antholz im Februar.

