Biathlon: DSV-Mixed-Staffel nur auf Rang acht

Die deutsche Mixed-Staffel hat beim Weltcup im schwedischen Östersund ohne Topläuferin Franziska Preuß eine Enttäuschung erlebt. Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Simon Kaiser und Justus Strelow belegten beim Rennen über 4x6 km nur den achten Platz.

Der Sieg ging an Frankreich (0+6) vor Italien (0+8/+25,2) und Norwegen (1+7/+1:05,3). Das DSV-Quartett (2+9) hatte satte 2:24,5 Minuten Rückstand, nachdem sich Kaiser und Tannheimer jeweils eine Strafrunde geleistet hatten. „Die erste Runde war brutal - herzlich willkommen im Weltcup. Deshalb war ich liegend überfordert“, sagte Kaiser in der ARD.

Fichtner/Fratzscher verpassen Überraschung

Zuvor hatte die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher eine Überraschung nur ganz knapp verpasst. Fichtner (22) und Fratzscher (31), die auch im Privatleben ein Paar sind, fehlten beim schwedischen Heimsieg nur 0,5 Sekunden auf das Podium.

Gesamtweltcupsiegerin Preuß fehlte nach vorheriger Absprache bei den Rennen am Sonntag. Am Dienstag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es in Östersund auch für Preuß mit dem Einzel der Frauen über 15 km weiter.

