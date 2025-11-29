Biathlon: Deutsche Aufholjagd bleibt unbelohnt

SID 29.11.2025 • 18:11 Uhr Die deutschen Männer belegen nach einer Aufholjagd Rang vier. Norwegen triumphiert auch ohne die Bö-Brüder.

Die deutsche Männer-Staffel hat beim Weltcup-Auftakt der Biathleten im schwedischen Östersund trotz einer Aufholjagd das Podium knapp verpasst. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn belegten im ersten Rennen des Olympia-Winters den vierten Rang. Zuvor hatten die DSV-Frauen um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß als Elfte noch enttäuscht.

Der Sieg bei den Männern über 4x7,5 km ging an Norwegen (1+10), das auch ohne die zurückgetretenen Johannes Thingnes und Tarjei Bö vor Frankreich (3+11/+15,3 Sekunden) und Schweden (3+14/+24,7) triumphierte. Das DSV-Quartett (0+9) hatte 55,7 Sekunden Rückstand.

Starke Aufholjagd von Deutschland

Nach Startläufer Strelow, der massive Probleme mit dem Wind am Schießstand hatte, war das Rennen für den WM-Dritten scheinbar schon gelaufen. „Es war eklig von Anfang an, und irgendwann habe ich angefangen zu kämpfen“, sagte Strelow frustriert in der ARD, nachdem er als 15. mit fast zwei Minuten Rückstand übergeben hatte. Doch das deutsche Team kämpfte sich noch nach vorne.