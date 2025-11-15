Biathlon-Eklats: "Das kommt einem Landesverrat sehr nahe!"

Niklas Trettin 15.11.2025 • 15:21 Uhr Zwei unschöne Schlagzeilen rund um das französische Biathlon-Team haben zuletzt für viel Aufruhr gesorgt. Nun finden ehemalige Athleten aus Schweden harte Worte.

Die ehemalige Biathletin und heutige TV-Expertin Mona Brorsson hat Julia Simon wegen der Kreditkartenaffäre scharf kritisiert. „Das kommt einem Landesverrat schon sehr nahe“, betonte die 35-Jährige beim schwedischen Sender SVT.

Das Thema um Simon und ihre betroffene Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet beschäftigte das französische Biathlon-Team über Monate hinweg.

Zuletzt hatte Simon dann vor Gericht gestanden, die Kreditkarten ihrer Teamkollegin Braisaz-Bouchet und einer Betreuerin des Stabes der Nationalmannschaft gestohlen und für Einkäufe genutzt zu haben. Das Strafgericht verurteilte sie daraufhin zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro. Zudem wurde Simon bis Dezember von ihrer Mannschaft ausgeschlossen.

Doch der Ärger im französischen Team war damit nicht vorbei. Stattdessen folgte der nächste Skandal: Jeanne Richard soll vor einem Wettkampf gegen Ende der vergangenen Saison das Gewehr ihrer Teamkollegin Océane Michelon heimlich manipuliert haben. Dies berichteten französische Medien übereinstimmend. Auch das machte Brorsson und den ehemaligen Biathleten Björn Ferry, der mittlerweile ebenfalls als Experte tätig ist, fassungslos.

Biathlon-Eklat: „Ich hätte das niemals verzeihen können“

„Das ist völlig unfassbar. Das kommt einem Verrat an den eigenen Teamkollegen so nahe, wie es für einen Sportler nur möglich ist“, betonte Brorsson unmissverständlich und schob hinterher: „Klar, es ist ein Wettkampf, aber das ist unverzeihlich. Ich verstehe nicht, wie sie zusammenbleiben können. Ich hätte das niemals verzeihen können.“

Ähnlich drastisch äußerte sich Ferry, der vermutete, dass Richard den Diopter an Michelons Gewehr verstellt habe. „Die Diopter einer Teamkollegin zu verändern, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, ist unglaublich. Ich verstehe nicht, wie sie weiterhin Teil des Teams sein kann“, sagte der Olympiasieger im Verfolgungsrennen von 2010.