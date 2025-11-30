Biathlon: Deutsches Duo schlägt sich bravourös

SID 30.11.2025 • 14:48 Uhr Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher glänzen zum Weltcup-Auftakt in Östersund. Das deutsche Duo verpasst den Podestplatz um Haaresbreite im Zielsprint.

Die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher hat beim Weltcup im schwedischen Östersund eine Überraschung nur ganz knapp verpasst.

Fichtner und Fratzscher, die auch im Privatleben ein Paar sind, belegten zum Auftakt des Olympia-Winters einen beachtlichen vierten Platz mit minimalen 0,5 Sekunden Rückstand auf das Podium.

Biathlon: Schweden siegt vor Norwegen

Schlussläuferin Fichtner ging im Zielsprint etwas die Kraft aus. Dennoch darf sich das Duo über einen beachtlichen vierten Platz freuen.

Der Sieg ging an das Team aus Schweden (0+4) vor Norwegen (0+6/+19,1 Sekunden) und Frankreich (1+6/37,3). Das DSV-Duo (0+3) lag 37,8 Sekunden zurück.

„Wir haben uns im ersten Moment schon geärgert, weil wir so nah dran waren. Aber mit dem vierten Platz können wir auf jeden Fall zufrieden sein“, sagte Fratzscher in der ARD. „Super, wir freuen uns“, ergänzte Fichtner.

Preuß verzichtet auf Staffel-Rennen

Es folgt am Sonntag noch die Mixed-Staffel (ab 16.40 Uhr im LIVETICKER). Für den DSV sind Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Simon Kaiser und Justus Strelow am Start.