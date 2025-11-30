Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Biathlon>

Biathlon: Deutsches Duo schlägt sich bravourös

Deutsches Duo schlägt sich bravourös

Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher glänzen zum Weltcup-Auftakt in Östersund. Das deutsche Duo verpasst den Podestplatz um Haaresbreite im Zielsprint.
Die deutsche Frauen-Staffel um Franziska Preuß hat zum Auftakt des Olympia-Winters enttäuscht und das Podium deutlich verpasst. Das DSV-Quartett mit Gesamtweltcupsiegerin Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian musste sich beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund mit Rang elf zufrieden geben.
SID
Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher glänzen zum Weltcup-Auftakt in Östersund. Das deutsche Duo verpasst den Podestplatz um Haaresbreite im Zielsprint.

Die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher hat beim Weltcup im schwedischen Östersund eine Überraschung nur ganz knapp verpasst.

Fichtner und Fratzscher, die auch im Privatleben ein Paar sind, belegten zum Auftakt des Olympia-Winters einen beachtlichen vierten Platz mit minimalen 0,5 Sekunden Rückstand auf das Podium.

Biathlon: Schweden siegt vor Norwegen

Schlussläuferin Fichtner ging im Zielsprint etwas die Kraft aus. Dennoch darf sich das Duo über einen beachtlichen vierten Platz freuen.

Der Sieg ging an das Team aus Schweden (0+4) vor Norwegen (0+6/+19,1 Sekunden) und Frankreich (1+6/37,3). Das DSV-Duo (0+3) lag 37,8 Sekunden zurück.

„Wir haben uns im ersten Moment schon geärgert, weil wir so nah dran waren. Aber mit dem vierten Platz können wir auf jeden Fall zufrieden sein“, sagte Fratzscher in der ARD. „Super, wir freuen uns“, ergänzte Fichtner.

Preuß verzichtet auf Staffel-Rennen

Es folgt am Sonntag noch die Mixed-Staffel (ab 16.40 Uhr im LIVETICKER). Für den DSV sind Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Simon Kaiser und Justus Strelow am Start.

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß fehlte nach vorheriger Absprache bei den Rennen am Sonntag. Am Dienstag (15.30 Uhr) geht es in Östersund dann auch für Preuß mit dem Einzel der Frauen über 15 km weiter.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite