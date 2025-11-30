Biathlon heute live: Mixed-Staffel im Free-TV, Livestream und Ticker

SPORT1 30.11.2025 • 13:40 Uhr Der Weltcup-Auftakt der Biathlon-Saison ist in vollem Gange. Mit der Mixed-Staffel steht das nächste interessante Rennen auf dem Programm.

Mit den Staffel-Wettbewerben im schwedischen Östersund beginnt am Wochenende die Biathlon-Saison 2025/2026. Nach den Frauen- und Männer-Staffeln am Samstag steht am heutigen Sonntag unter anderem das erste Mixed-Staffel-Rennen auf dem Programm.

Das Rennen beginnt um 16.40 Uhr. Für Deutschland gehen Justus Strelow, Simon Kaiser, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer an den Start.

Biathlon heute: Mixed-Staffel live verfolgen

Wie schon im Vorjahr gelten die französischen Teams bei Frauen und Männern als Favoriten auf die Staffelsiege. Die Mannschaften aus Norwegen und Schweden zählen ebenfalls zu den stärksten Konkurrenten.

Die deutschen Teams starten nach einer durchwachsenen Vorsaison in den neuen Winter. Sowohl die Frauen- als auch die Männer-Mannschaft belegten zuletzt Rang vier in der Nationenwertung.

Entsprechend spannend ist, wie sich die deutschen Skijägerinnen und Skijäger zum Saisonauftakt gegen die internationalen Top-Nationen behaupten können.

Biathlon-Auftakt in Östersund: Wegweisende Rennen

Östersund gilt traditionell als verlässlicher Schauplatz für frühe Saisonrennen. Die Arena bietet meist stabile Bedingungen und gilt als anspruchsvoll, nicht zuletzt wegen der windanfälligen Schießstände.